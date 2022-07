O momento foi inesperado mas Diana Chaves soube contorná-lo como ninguém.

O 'Casa Feliz' desta quinta-feira começou com Diana Chaves à conversa com algumas crianças que foram até ao programa falar dos seus sonhos.

João Tavares, um menino de 6 anos que quer ser guarda-redes, foi desafiado pela apresentadora a defender um remate seu e, de seguida, o remate de um outro menino, que quer ser bombeiro.

Este segundo remate, feito com muita força, levou a bola a passar no meio das pernas do pequeno João, que ficou aborrecido com a situação. Sem demora, Diana Chaves consolou o menino.

"João, este [remate] aqui foi com muita força, sabes porquê? Porque ele comeu muito ao pequeno-almoço. (...) Nós temos que ter muito cuidado com os senhores bombeiros e tu tiveste que fazer aqui um jeitinho", disse a apresentadora, aliviando o menino envergonhado.

De seguida, Diana Chaves entregou ao jovem um presente da Fundação Benfica, o que o levou a esquecer-se rapidamente da situação.

