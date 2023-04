Basta um pequeno caso para arruinar uma carreira. No caso de Gérard Depardieu, há 13 mulheres que ameaçam a reputação de um ator que todos nós conhecemos.

Treze mulheres, todas profissionais de cinema, apresentaram queixas contra Gérard Depardieu por assédio sexual e violência sexual no local de trabalho esta terça-feira, dia 11 de abril.

Entre as queixas apresentadas pelas alegadas vítimas estão apalpões, propostas explícitas indesejadas e abuso de poder.

As situações em causa, segundo apurou a investigação do site francês Mediapart, terão acontecido entre 2004 e 2022, nos bastidores de 11 filmes cujos elencos terão contado com Gérard Depardieu.

O ator, de 74 anos, está a ser investigado desde 2018, após ter sido acusado de ter violado a colega de profissão Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu ainda não comentou as acusações feitas por estas 13 mulheres. Todavia, os seus advogados negaram os acontecimentos apontados pela investigação.

O artista, recorde-se, participou em quatro filmes da saga 'Astérix & Obélix', em 'Casamento por Conveniência' (1990) e em 'O Homem da Máscara de Ferro' (1998).

