Gerard Butler admitiu que gerou o caos nos bastidores do filme 'CopShop' num dia em que decidiu fazer as suas próprias cenas de ação, acabando por magoar três pessoas.

Felizmente, conforme o artista referiu, não foi nada de sério, sendo que hoje o sucedido é mesmo motivo de riso.

"Faço muitas cenas de ação e raramente, raramente, raramente magoo alguém, mas estava a lutar com um dos duplos e ele bateu com a cabeça num cacifo e abriu-a, apenas porque eu estava lá. Ele é meu amigo, note-se, e já tinha trabalhado com ele e ele estava super tranquilo, mas deitou tanto sangue", lembra em declaração ao MetroUK.

"E depois estava a lutar com outro duplo e nem lhe toquei, mas ele teve de desviar a cabeça e bateu contra um pilar - a cabeça dele abriu! E depois tive de de balear uma pessoa com uma arma de adereço, o Ryan O’Nan. O Ryan, por causa de outro papel, tinha uma barriga grande - teve de engordar muito por causa disso. Por isso a proteção - porque estas coisas têm picos [as armas a fingir] - a proteção subiu, a barriga estava saliente e eu dei-lhe um tiro", descreve.

"No meio disto tudo estou a fazer uma série de coisas com ele e pensava que ele ia apenas gritar 'Ah!'. Ele começa a rastejar dali para fora, o que era suposto ele fazer. Acabamos a cena e ele disse-me, 'o cara*** do pico está preso em mim!", continua.

"Tudo isto aconteceu num dia. A determinado momento comecei a pensar na reforma", completa em tom de brincadeira.

'CopShop' estreia no dia 17 de setembro.

