Sue Cleaver esteve no 'This Morning', na quinta-feira, onde falou sobre a sua saída de 'Coronation Street', da ITV, depois de ter estado 25 anos a interpretar Eileen Grimshaw.

Durante a conversa com com Ben Shepherd e Cat Deeley, a atriz, de 61 anos, revelou que "quase matou" dois colegas de elenco por causa de uma cena em que se "entusiasmou".

"Lembro-me quando fazias uma cena em que davas uma chapada a alguém... Agora colocam duplos [...], mas costumávamos fazer isso", partilhou.

"Lembro-me de bater as cabeças do Steve McDonald e do Craig [Charles] uma na outra, e ouviu-se um 'estrondo'. Sinceramente, quase os matei. Entusiasmei-me", contou.

"Bateu as cabeças deles?", questionou Ben Shepherd. "Sim, ouviu bem", respondeu a atriz.

