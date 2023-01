Gerard Butler lembrou o momento em que filmou 'PS I Love You' com Hilary Swank, e acabou por contar um episódio que o marcou.

No 'The Drew Barrymore Show', esta terça-feira, o ator, de 53 anos, relatou que quase "arrancou o olho" da colega, em 2007, enquanto gravavam uma cena em que dançava "como um idiota" em boxers e com um par de suspensórios.

Ao detalhar o momento, explicou que os suspensórios deveriam certar na cara da sua personagem, Gerry Kennedy, no entanto, acabou por atingir Hilary Swank.

"Fiz-lhe um corte. Ela teve de ser levada para o hospital", disse. "Imagina o estúdio e, em três segundos, todas as pessoas saíram. E eu estava lá sentado de boxers, com as minhas botas e um par de meias e comecei a chorar. Deixei-a com uma cicatriz", acrescentou. "Quase que lhe arranquei o olho", destacou ainda.

De recordar que no romance 'PS I Love You', de Richard LaGravenese, Hilary Swank dá vida a Holly Kennedy.

