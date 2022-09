Como cuida do seu sorriso?

O meu sorriso é o meu melhor cartão de visita. Portanto, na minha rotina diária, a saúde oral desempenha um papel muito importante. Os hábitos que tenho vindo a seguir desde há anos e que, por sua vez, aplico à minha família são, acima de tudo, cuidar da higiene com produtos recomendados apenas por profissionais de confiança e check-ups regulares.

Tem algum cuidado imprescindível na sua rotina diária de saúde oral?

Um elemento imprescindível na minha rotina de escovagem de dentes é a fita dentária. Este é um elemento que não pode faltar para assegurar a melhor higiene para o meu sorriso.

Qual o seu segredo mais bem guardado para um sorriso sempre perfeito?

O meu segredo mais bem guardado (embora se o disser, deixa de o ser), é confiar num profissional. Como em tudo na vida, temos tendência a depositar a nossa confiança em alguém que transmite segurança e calma. Na ortodontia, acontece o mesmo. Em muitos casos não é fácil, mas, sem dúvida, quando se encontra um, não se deixa escapar por nada no mundo.

Em que medida e de que forma um sorriso bonito influencia a sua profissão?

Pessoalmente, acredito que um sorriso bonito pode ir para além do ecrã. Aproxima-nos do nosso público e revela o nosso lado mais sincero pois se há uma coisa que sabemos é que um sorriso não mente. Na minha profissão é muito importante mostrar confiança em qualquer situação e um sorriso pode, sem dúvida, ajudar a realçar o que de melhor há em si.

Vai regularmente ao dentista? Que tratamentos faz?

Para mim, o dentista é mais uma marcação na minha agenda que não posso ignorar. Fiz disso uma rotina e não envolve grande esforço. Pelo contrário! Quando visito o meu dentista, sinto que estou nas melhores mãos. Normalmente, fazemos uma higiene completa e um check-up para que tudo esteja perfeito.

Que cuidados tem com os seus dentes quando está em viagem?

Nas férias, viagens de negócios e viagens inesperadas, os horários mudam frequentemente, mas tento sempre manter a minha rotina dentária e levar comigo tudo o que preciso para cuidar do meu sorriso como se estivesse em casa.

Quão importante é a saúde oral dos seus filhos?

Os meus filhos são a coisa mais importante para mim, por isso tudo o que está relacionado com a sua saúde vai diretamente para o topo da lista. Sou muito cuidadosa quanto aos especialistas a quem os levo e em quem confio. E acima de tudo, procuro as pessoas certas para os educar nas rotinas de higiene oral para que possam desenvolver eles próprios essa rotina no futuro.

Segue alguma rotina ou truque para fazer com que as crianças associem positivamente a escovagem dos dentes?

Sim. Desde que eram pequenos, tenho tentado fazer com que "escovar os dentes" não seja um suplício. Por isso, o meu truque é basicamente fazê-lo logo após cada refeição para que eles o compreendam como parte do processo. Após as refeições, os dentes devem ser escovados, sem drama. Quando se retira o "peso" da obrigação, as crianças percebem-no de uma forma muito mais positiva. Este é o meu truque, mamãs.

Limita certos alimentos aos mais pequenos, ou mesmo a si própria, de modo a não danificar os dentes?

Tento evitar em grande parte os alimentos que são prejudiciais aos meus dentes e que podem causar cáries dentárias. No entanto, a comida é um dos maiores prazeres que existem e, embora sempre com equilíbrio, como de tudo e entrego-me a todo o tipo de alimentos. Claro que, após cada refeição, tento escovar bem os meus dentes para manter uma boa higiene.

O mesmo se aplica às crianças. A chave é combinar uma alimentação saudável com uma boa rotina de higiene. E aproveitar!

O que a levou a decidir ser o rosto do último anúncio do Impress?

O fator decisivo para ser a imagem do último anúncio da Impress foi sem dúvida o seu conceito disruptivo. O facto de dar um passo à frente no tratamento ortodôntico, e especificamente na ortodontia invisível. Considero que a Impress é uma empresa que já demonstrou o seu potencial, mas que tem ainda pela frente um caminho de muito sucesso. O que mais aprecio na Impress é o serviço personalizado e profissional. A Impress é eficiente e oferece resultados reais aos seus pacientes. Em concreto, os seus tratamentos colocam a saúde do paciente como uma prioridade e fazem de todo o processo uma experiência única, totalmente diferente dos tratamentos conhecidos até agora. Além disso, um fator muito importante para mim é que a Impress tem em atenção a possibilidade de o paciente desfrutar do tratamento em qualquer altura, sem interferir com o seu estilo de vida ou eventos sociais. Por esta razão, as suas clínicas afastam-se do conceito tradicional da clínica dentária que todos conhecemos, com designs apelativos e acolhedores, onde os pacientes podem sentir-se sempre confortáveis.