Georgina Rodríguez teve afinal um bom motivo para passar o fim de semana com os filho em Marbella. A deslocação da namorada de Cristiano Ronaldo ao sul de Espanha tinha como propósito marcar presença na gala de prémios da Fundação Starlite.

O evento Starlite Gala é uma noite dedicada à filantropia, que nasceu em 2010 para angariar fundos para causas beneficentes, e que este ano decidiu homenagear Georgina com a entrega de um prémio.

A namorada de Cristiano Ronaldo foi distinguida pela sua generosidade e filantropia para com causas sociais.

"Receber um prémio de solidariedade é o que mais me entusiasma. Peço muita saúde na vida para poder continuar a ajudar. Obrigado infinitamente", declara a modelo ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens que marcaram a noite de gala.

Para a ocasião, Georgina elegeu um vestido comprido repleto de brilhantes e em tons de verde esmeralda.

Eis abaixo as imagens:

