Depois de ter mostrado toda a sua elegância com um look arrasador com o qual posou junto ao mar, Georgina Rodríguez presenteou os fãs com novas imagens do seu fim de semana passado em Marbella.

A namorada de Cristiano Ronaldo não viajou sozinha para o sul de Espanha, as crianças de casa fizeram companhia a Georgina e o fim de semana foi dedicado à família.

Georgina mostrou alguns dos momentos de descontração que marcaram estes dias de descanso.

Espreite a galeria para ver as imagens.

