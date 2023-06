Embora todo o mundo fale de Georgina Rodríguez, parece que há coisas que a modelo se recusa a deixar passar em branco. Assim foi com as declarações de Pablo Bone, um influenciador digital que em abril deste ano garantiu no TikTok ter trabalhado com a namorada de Cristiano Ronaldo.

Nos vídeos que partilhou, o jovem contava detalhes sobre a forma como Gio e CR7 se conheceram, dado que ele próprio trabalhava na Gucci nessa altura, tal como a modelo.

"Sempre teve ares de arrogância e superioridade", disse ainda Pablo a respeito de Georgina, referindo que a companheira do craque português viu em Ronaldo a "sua oportunidade de estrelato".

Na altura, Georgina reagiu com ironia a estas declarações, mas tudo indica que decidiu levar a indignação ainda mais longe. Pablo Bone fez um novo vídeo para o TikTok onde conta ter sido processado pelas suas anteriores declarações, embora sublinhe que apenas contou "toda a verdade".

O influenciador explica que Georgina está a exigir "uma quantia compensatória estratosférica". "Não tenho medo de encarar a realidade porque tudo o que contei é verdade. Como estas pessoas têm tanta influência, o julgamento vai ser muito em breve e vamos ver-nos em tribunal", relatou.

Entretanto, na madrugada desta quarta-feira, Pablo Bone participou no programa 'TVI Extra' e revelou novos detalhes sobre este processo e, também, sobre Georgina. Veja aqui.

