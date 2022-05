Georgina Rodríguez foi uma das presenças de destaque na noite desta quarta-feira, dia 25, no Festival de Cinema de Cannes. Ocasião onde teve oportunidade de posar ao lado de um ícone da moda, Bella Hadid.

A modelo partilhou nas redes sociais uma fotografia de ambas e na legenda escreveu "Yes, we Cannes", um trocadilho com a frase 'Yes, we can [Sim, nós conseguimos]'.

Vale notar que a aparição de Georgina Rodríguez em Cannes marcou o seu regresso aos eventos depois de ter perdido um dos filhos gémeos recém-nascidos, em abril.

Leia Também: Georgina Rodríguez revela imagens únicas dos bastidores de Cannes