Georgina Rodríguez publicou há cerca de uma semana um vídeo que mostra os detalhes da festa de aniversário da filha, Alana Martina, que completou quatro anos no dia 12 de novembro.

No entanto, logo ao início do vídeo há um engano que não passou despercebido. Isto porque nas imagens pode ler-se: "Alana Martina, 12-11-2018". Mas a data do nascimento da menina está errada, uma vez que a pequena Alana nasceu em 2017 e não em 2018.

Veja abaixo:

© Instagram_Georgina Rodríguez

Recorde-se que a menina é a primeira filha de Georgina e Cristiano Ronaldo. O casal prepara-se para ver a família a aumentar, isto porque a companheira do craque português está grávida de gémeos. CR7 é ainda pai de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

