É já no dia 24 de março que estreia a segunda temporada da série documental de Georgina Rodríguez na Netflix. A plataforma de streaming tem feito as mais diversas promoções à estreia, tendo hoje levantando a 'ponta do véu' relativamente ao que aí vem.

Num vídeo de uma das cenas, Gio, como carinhosamente é tratada a namorada de Cristiano Ronaldo, faz a seguinte confissão:

"Reparem, eu partilho malas, joias, mas não me peçam para partilhar o chouriço, por favor", nota, evidenciando o seu amor por comida.

Apesar de ter uma silhueta invejável, a modelo sempre garantiu que não nega os prazeres de um bom petisco, pelo contrário.

Leia Também: Georgina Rodríguez destaca sandálias (chinelos) de mais de 600 euros