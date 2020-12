Georgina Rodríguez voltou a destacar-se no Instagram pela sensualidade e ousadia, depois de ter posado com uma lingerie vermelha. Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos seguidores, especialmente aos do companheiro, Cristiano Ronaldo, que não tardou em reagir.

"Amar-nos a nós mesmos é o princípio de uma história de amor eterna", escreveu Georgina na legenda das fotografias que mereceram muitos elogios e, até à data, mais de dois milhões de 'gostos'.

Perante a partilha, CR7 não tardou em comentar: "Mamamia". Mas não ficou por aqui e publicou um outro comentário onde apenas colocou três emojis em forma de coração.

