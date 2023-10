Como já tinha sido destacado pelo Fama ao Minuto, Elma Aveiro, Dolores, Georgina Rodríguez e Cristianinho juntaram-se no Dragão para apoiar Cristiano Ronaldo.

No Instagram, a mãe e a irmã de CR7 destacaram algumas imagens deste momento com muita felicidade por voltarem a encontrarem-se com o craque português - que atualmente vive na Arábia Saudita, uma vez que joga pelo Al-Nassr.

No entanto, não foram as únicas. Depois das partilhas de Dolores e Elma, também a companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, quis mostrar imagens da sua passagem pelo Dragão. "A apoiar o melhor", disse numa das publicações.

Recorde-se que Portugal jogou contra a Eslováquia na passada sexta-feira, dia 13 de outubro, e venceu por 3-2.

