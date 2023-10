Depois de Elma Aveiro ter mostrado o reencontro com Cristiano Ronaldo e Cristianinho no estádio do Dragão, no Porto, na noite de sexta-feira, dia 13 de outubro, Dolores Aveiro também não deixou passar em branco este momento.

Para a família esta sexta-feira 13 não foi de azar, mas sim de muita sorte. Além do reencontro, Dolores viu o filho jogar e brilhar pela Seleção Nacional. De recordar que Cristiano Ronaldo marcou dois dos três golos da vitória de Portugal contra a Eslováquia.

Entretanto, este sábado recorreu à sua página de Instagram para mostrar uma fotografia que tirou com CR7 e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Filho, feliz dia para vocês. Gostei muito de estar com vocês ontem", escreveu na legenda.

Além de Elma e Dolores Aveiro, a companheira de CR7, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristianinho, também estiveram presentes no Dragão.