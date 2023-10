Depois de ter publicado na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece junto do filho Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro mostrou uma nova imagem. Desta vez, a matriarca do cã Aveiro surge junto do neto Cristianinho.

As imagens foram captadas na noite de sexta-feira, dia 13 de outubro, no jogo de Portugal contra a Eslováquia.

"Meu querido menino", escreveu a avó 'babada' na legenda da carinhosa imagem com o neto.

De recordar que Cristiano Ronaldo foi quem marcou dois dos três golos de Portugal. Georgina Rodríguez e Elma Aveiro também estiveram presentes no estádio do Dragão para assistir de perto ao jogo da Seleção Nacional.