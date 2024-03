Georgina Rodríguez foi uma das grandes surpresas da Semana da Moda de Paris. A namorada de Cristiano Ronaldo esteve entre as personalidades que deram cara pela nova coleção da Vetements.

A modelo, de 30 anos, desfilou com CR7 ao peito, tendo usado um vestido com a assinatura do craque português.

Lembrando esta momento, Gio, como carinhosamente é tratada, mostrou hoje (3 de março) aos seguidores da sua página de Instagram imagens dos bastidores do desfile.

"Mais um sonho concretizado", notou na partilha.

Veja as imagens na galeria.