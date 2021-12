Georgina Rodríguez protagonizou uma verdadeira sessão de fotos a bordo do avião privado do namorado, Cristiano Ronaldo, com o objetivo de promover um dos seus mais recentes feitos profissionais.

A modelo é capa da nova edição da revista Cosmopolitan Espanha e é rodeada de revistas com o seu rosto que surge nas várias fotografias que esta segunda-feira partilhou com os seus seguidores do Instagram.

Georgina Rodríguez, que confessa estar a sentir-se como "uma menina", voltou a mostrar que é a roupa confortável a sua escolha de eleição para esta fase da gravidez.

Espreite as imagens na galeria para ver o look descontraído da namorada de CR7 e ainda a sua barriguinha de grávida.

O casal, recorde-se, aguarda a chegada de um casal de gémeos, menino e menina, que em breve se juntam a Cristianinho, Alana Martina e aos também gémeos Eva e Mateo.

Leia Também: Dolores Aveiro elogia Georgina Rodríguez: "É uma boa rapariga"