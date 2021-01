Juntamente com Cristiano Ronaldo e os filhos, Georgina Rodríguez passou uns dias de sonho no Dubai, para onde viajou no final do ano passado. A modelo espanhola não resistiu em partilhar com os seguidores diversos momentos destas férias.

Ainda este domingo, dia 10, por exemplo, Georgina publicou na sua conta de Instagram (onde tem mais de 23 milhões de seguidores) fotografias dos momentos em que se estava a divertir a andar de mota de água.

Imagens que geraram as mais diversas reações por parte dos admiradores.

