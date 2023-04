Esta semana a família de Cristiano Ronaldo esteve em festa. A filha mais nova do futebolista e de Georgina Rodríguez completou um ano na terça-feira, dia 18 de abril.

Nas redes sociais, foram várias as publicações que assinalaram a data. E entre as partilhas, Georgina destacou um vídeo feito pelos fãs do casal com imagens de Bella.

"O amor mais puro que existe. Obrigada por este vídeo tão bonito", escreveu Georgina junto das referidas imagens da pequena Bella. Veja abaixo:



© Instagram

De recordar que além de Bella, Ronaldo e Georgina são pais de Alana Martina. O craque português é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

A pequena Bella tinha um irmão gémeo, Ángel, mas o bebé morreu no parto em abril do ano passado.

