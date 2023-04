Há precisamente um ano, o mundo parava com as notícias da morte de um dos filhos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Ángel não sobreviveu ao parto e deixou a família de luto, numa altura em que era preciso acarinhar Bella Esmeralda, que acabara de nascer.

É Bella que 'carrega' a memória do que aconteceu com o irmão, mas no meio de toda a dor que assolou a família houve espaço para receber, de braços abertos, uma linda bebé que trouxe uma nova luz à vida do craque português e da companheira.

Hoje, 18 de abril de 2023, Bella Esmeralda completa o seu primeiro ano de vida, marcado por diversos acontecimentos.

Desde logo, vale destacar o facto de ter estado internada durante cerca de três meses devido a bronquiolites, problema que parece agora estar resolvido.

A mudança de toda a família para a Arábia Saudita, em virtude da contratação de Ronaldo pelo Al Nassr, também se afigura como um dos momentos mais marcantes deste primeiro ano de vida de Bella.

Para assinalar a data, o Fama ao Minuto reuniu para si várias fotografias da bebé na galeria.

