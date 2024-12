Georgina Rodriguez sempre se mostrou uma mãe presente e divertida, gostando de passar o seu tempo com as filhas Alana Martina, Eva e Bella Esmeralda, frutos da relação com Cristiano Ronaldo.

Esta segunda-feira, 16 de dezembro, a empresária partilhou uma fotografia na qual se pode ver as suas três filhas a pintar paredes.

O registo foi publicado nas histórias de Geogina Rodriguez e chamou a atenção pela explosão de cores, nomeadamente florescentes.

© Instagram - Georgina Rodriguez