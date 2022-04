Georgina Rodríguez comoveu os seguidores ao destacar na sua página de Instagram a imagem que se tornou viral de Cristiano Ronaldo a dedicar um golo ao filho que morreu.

O momento aconteceu no jogo do Manchester United contra o Arsenal, para a 34.ª jornada da Premier League, no último domingo.

Na legenda do registo, a influencer acrescentou apenas um coração branco e recebeu, na caixa de comentários, inúmeras mensagens de força.

O casal tem sido particularmente acarinhado desde que tornou público o momento de dor que está a enfrentar. No dia 18 de abril, Ronaldo e Georgina emitiram um comunicado no qual revelaram que um dos filhos gémeos, o menino, morreu à nascença e apenas sobreviveu a menina.

Georgina Rodríguez e a bebé regressaram entretanto a casa para junto de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina.