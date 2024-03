Georgina Rodríguez surpreendeu tudo e todos ao desfilar na Semana de Moda de Paris, em França, esta sexta-feira, dia 1 de março.

A companheira de Cristiano Ronaldo foi um dos rostos que apresentou as peças da Vetements, coleção feminina outono-inverno 2024/2025, tendo passado pela passerelle com CR7 ao peito. Isto porque o look escolhido para Georgina foi inspirado no futebolista.

