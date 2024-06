A modelo esteve com os filhos no estádio a assistir à Taça do Rei da Arábia Saudita.

A noite de hoje, dia 31, foi particularmente difícil para Cristiano Ronaldo. O craque português não conteve as lágrimas após a derrota do Al Nassr frente ao Al Hilal para a Taça do Rei da Arábia Saudita. Quem esteve no estádio a apoiar o jogador foi a companheira, Georgina Rodríguez, conforme demonstrou na sua página de Instagram. "A um penálti da conquista da Taça do Rei. Parabéns, Al Nassr, pelo grande jogo", escreveu a modelo na legenda da partilha. Gio, note-se, fez-se acompanhar dos filhos, conforme poderá ver nas imagens de seguida: