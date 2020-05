A família é para Georgina Rodríguez uma das suas maiores paixões. Ao lado de Cristiano Ronaldo, a bailarina espanhola encontrou uma casa cheia de amor e crianças e os momentos partilhados são para os largos milhões de fãs uma inspiração.

Bastante assídua nas redes sociais, são frequentes os registos ternurentos que dá a conhecer do dia a dia com a pequena Alana Martina, fruto da relação com o jogador, e os outros três filhos do craque - Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo - que acolheu como sendo seus também.

Neste domingo em que se celebra o Dia da Mãe, assinalamos a data com alguns dos momentos que enterneceram os seguidores e nos quais se destacou também pela inata sensualidade.

Leia Também: Dia da Mãe. A homenagem de CR7 a Dolores e Georgina Rodríguez