Georgina Rodríguez foi convidada do famoso programa espanhol 'El Hormiguero' no qual abordou os mais diversos assuntos, entre eles, a sua relação com Cristiano Ronaldo.

Questionada sobre os presentes que já recebeu do craque português, a modelo destacou algo que aconteceu este ano e que teve um enorme significado para si.

"Este ano deu-me como presente o tempo dele, porque o meu aniversário coincide sempre com jogos e passo poucas vezes o meu aniversário com ele, assim como os nossos filhos, passamos poucos aniversários juntos por causa da carreira dele. Este ano deu-me o seu tempo, senti-me super feliz", sublinhou a modelo.

Na mesma entrevista, Gio, como carinhosamente é tratada, nota que se sente muito "afortunada" com a família que construiu ao lado do jogador e que isso é algo que reconhece todos os dias.

