Numa altura em que permanece a especulação em torno do futuro profissional de Cristiano Ronaldo, que alegadamente terá pedido ao Manchester United para rescindir contrato, Georgina Rodríguez fez aumentar o rumor de que o craque português poderá continuar o seu percurso em Inglaterra.

Na tarde de quinta-feira, 28 de julho, a namorada de CR7 mostrou-se de volta às rotinas familiares em Manchester.

Georgina partilhou uma fotografia captada na sala de estar da casa que acolheu a família no último ano. Em cima da mesa surgem duas canecas com as letras iniciais do casal, C e G, e um prato de panquecas.

Terá sido a imagem o culminar de uma tarde a dois, enquanto Ronaldo continua em negociações sobre o futuro ou serviriam as canecas para celebrar o regresso às rotinas?



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez