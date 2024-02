George e Amal Clooney aumentaram a família e o novo membro não podia ser mais querido. Trata-se de um cão da raça São Bernardo, conforme poderá ver pela publicação de seguida.

Segundo noticia a revista Hello!, o patudo foi batizado como Nelson.

No passado fim de semana, o casal foi fotografado a passear com o animal de estimação no sul de França, sendo que Nelson ia ao colo da advogada.

Eis as imagens:

