Gavin Rossdale surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, esta quinta-feira, 27 de janeiro, quando partilhou carinhosas fotografias da família a comemorar o aniversário da filha, Daisy Lowe.

Numa imagens, Daisy Lowe, que completou 33 anos, aparece junto de Kingston, de 15 anos, Zuma, de 13, e Apollo, sete.

De recordar que Daisy é fruto do casamento de Gavin Rossdale com Pearl Lowe. Kingston, Zuma e Apollo são filhos do músico e de Gwen Stefani, de quem se separou em 2016.

"Feliz aniversário", escreveu o artista na legenda das imagens. "Que alegria que tu és - e estamos tão felizes de te ter aqui connosco no dia do teu aniversário. A mais generosa, meiga, linda, atenciosa. Amamos-te muito e estamos maravilhados contigo. Aproveita esta noite e celebra este novo ano", acrescentou.

