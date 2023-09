Na última quarta-feira, dia 27 de setembro, muitas foram as caras bem conhecidas do público que se reuniram para festejarem os 38 anos do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa.

Ao som de um concerto de Marisa Liz, personalidades como Fernanda Serrano, Pedro Crispim, Joana de Verona, Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Maria João Bastos, Fátima Lopes, Margarida Vila Nova, Madalena Brandão, Beatriz Barosa, Manuel Marques, Catarina Siqueira, entre outros, mostraram boa disposição e alegria neste dia especial.

Veja as fotografias do evento na galeria.

