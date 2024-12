O concerto de Natal no Amoreiras Shopping Center decorre às 12h00, na Praça Central (piso 1), junto ao presépio numa atuação sob a direção da maestrina Maria Meireles e com acompanhamento ao piano pelo músico João Francisco.

Com um repertório variado, o Coro Infantil Regina Coeli, fundado em 1991, é reconhecido pela sua dedicação à prática coral, tanto “a cappella” quanto com piano, destacando-se em concertos e em eventos nacionais. Já o Coro Juvenil, criado em 2022, surgiu como continuidade ao trabalho desenvolvido com o Coro Infantil, apresentando-se regularmente em concertos e encontros.

Os coros da Associação Musical e Artística Lourinhanense (AMAL), por sua vez, refletem a dedicação à formação musical desde a infância. O Coro Juvenil da associação, criado em 2017, estreou-se oficialmente em 2018 e tem acumulado participações, como no Festival de Coros de Verão, em Lisboa, onde recebeu uma distinção de grau prata. O Coro Infantil, criado cinco anos mais tarde, prepara crianças para uma introdução à prática coral, promovendo o gosto pela música desde cedo.