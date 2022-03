Mais uma festa em casa do 'Big Brother Famosos'. Desta vez, os concorrentes do reality show da TVI celebraram a chegada da primavera com uma festa bem animada.

Na conta de Instagram do formato televisivo foram partilhadas diversas imagens dos participantes vestidos a rigor para a ocasião.

Como seria de esperar, Marie destacou-se com o seu original look, não tendo os colegas ficado atrás.

Veja as imagens na galeria.

