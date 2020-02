Começou como modelo, mas foi na representação que conquistou o coração do grande público. Paulo Pires é um dos rostos mais assíduos nas produções nacionais, sobretudo na TVI, onde já participou em grandes sucessos como 'Meu Amor', ' Belmonte', 'A Única Mulher' e mais recentemente 'A Prisioneira'.

Nascido em Beja, no Alentejo, foi na Áustria que conheceu o amor da sua vida, Astrid Werding, com quem celebra este ano duas décadas de casamento e de quem tem duas filhas: Chloë e Zoë.

Celebra 53 anos esta quarta-feira, num período em que acaba de abraçar um novo desafio: ser um dos concorrentes do 'Dança Com as Estrelas'.

Neste dia em que está de parabéns recordamos algumas imagens de um dos maiores galãs da televisão nacional.

