Foi no dia 5 de agosto de 2000 que Paulo Pires e Astrid Werdnig subiram ao altar numa cerimónia íntima em Viena, na Áustria, cidade natal da modelo. Neste ano em que completam duas décadas de casamento, o ator recordou a celebração da data que mais o marcou.

"Vai ter que ser festejada de forma especial, mas ainda não pensei nisso", começou por dizer sobre a forma como o casal vai assinalar os 20 anos de união.

"Não temos nenhuma tradição. Mas quando fizemos 10 anos de casados fizemos uma coisa muito gira: Juntámos todas as pessoas que foram ao nosso casamento na Áustria. Fizemos um jantar só com essas pessoas. Não convidámos ninguém que não tivesse ido porque era um reviver daquele momento", contou.

Sobre o Dia dos Namorados, que se celebra esta sexta-feira, o ator partilhou que a data é comemorada anualmente com um jantar. "Tenho a certeza de que sou romântico. Não sou aquele cliché de oferecer flores, embora possa fazê-lo, mas sou de acordo com a forma com que gosto de estar da vida", rematou.

Vale referir que Paulo Pires e Astrid Werdnig são pais de Chole, de 15 anos, e Zoë, de sete.

