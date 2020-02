O ano de 2020 começou com grandes mudanças para a TVI. Nuno Santos assumiu o cargo de novo diretor da estação e esta quinta-feira foi anunciado que Pedro Ribeiro se junta à equipa como diretor de programas executivo. Reforços que vêm combater as fracas audiências que a estação tem tido desde o início do ano passado e que trazem uma renovada esperança às equipas.

Paulo Pires, um dos rostos mais emblemáticos do canal, mostrou-se expectante face ao futuro da estação.

"Vejo estas mudanças com curiosidade. Obviamente que o que está a acontecer me interessa. Como todos sabemos, a TVI está em reformulação. Foi comprada, há gente a mudar", começou por dizer em declarações dadas na noite de quinta-feira durante a gala dos Prémios E!.

"Estou disposto a lutar para que as coisas melhorem. A TVI não estava habituada a perder, agora é preciso trabalhar e fazer as coisas com um objetivo, nunca perdendo a qualidade, mas procurando que as audiências subam porque isso dá mais tranquilidade", frisou.

Paulo Pires não deixou também de comentar a passagem de Felipa Garnel pela direção da TVI. A antiga apresentadora manteve-se em funções desde julho do ano passado até à recente entrada de Nuno Santos.

Questionado sobre o curto período da amiga na estação, o ator afirmou que nunca duvidou das suas capacidades, mas frisou que Felipa entrou na TVI numa fase "ingrata".

"Gosto muito da Felipa e sou muito amigo dela. Falei com ela quando ela entrou, porque fiquei muito contente, e falámos mais algumas vezes mas não tão regularmente. Não gostava de misturar o facto de ser amigo da Felipa com ela estar num cargo de chefia. Liguei-lhe o mesmo ou menos do que antes", afirmou.

"Acho que a Felipa teve um papel muito ingrato porque entrou na TVI numa fase que não era fácil. A Ela tem imenso valor, mas as coisas são assim. O Nuno Santos é uma pessoa igualmente com imenso valor, percebe muito de televisão. Acredito que coisas boas aí venham", rematou.

