RTP1, SIC ou TVI, quem venceu as audiências na noite de domingo? O canal quatro revelou os aguardados resultados através de uma partilha na rede social Instagram.

"Há dias assim. Históricos. E ontem foi um desses dias", começou por referir a administração da TVI, que colocou no ar uma emissão em direto da gala do 30.º aniversário do canal.

"A TVI começou a liderar no início da tarde e manteve uma audiência arrasadora durante o dia, que culminou na festa mais bonita", assegurou a estação.

