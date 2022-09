Manuel Luís Goucha não conseguiu ficar indiferente a uma notícia que saiu a seu respeito, mais precisamente ao casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, que apresentou ontem, 2 de setembro, na TVI.

"Não tenho por hábito comentar notícias sobre mim que se revelem eivadas pela mesquinhez ou maldade, por sentir que ao fazê-lo estou de alguma forma a dignificar o que é indigno. Não consigo, porém, calar uma mentira quando esta põe em causa o meu trabalho, por ser neste que me cumpro diariamente", começa por esclarecer.

"Ontem um site useiro e vezeiro em propalar mentiras e em parasitar, como vários outros, à custa do nosso ofício, decidiu escrever que eu havia cometido uma gaffe ao dizer que o casamento, que profissionalmente estava a co-apresentar em termos televisivos, iria decorrer num estábulo da quinta escolhida pelos noivos. Pois, em momento algum, da longa transmissão de três horas, a palavra estábulo foi por mim usada. A dizê-lo até parece que legitimaria o achicalhamento do(s) noivo(s)... coisa que alguns, a coberto de tal mentira, logo procuraram fazer", explica.

"Não pactuo com a mentira e outras soezes atitudes (sim é verdade, gosto de usar palavras difíceis, talvez assim estimule os mais ignaros, e que tudo julgam saber, a irem ao dicionário. É que me orgulho da riqueza vocabular da nossa língua) por isso desta vez resolvi responder. Em relação ao meu trabalho de ontem procurei tratá-lo com a mesma dignidade profissional com que sempre assumo a minha função. Porque é assim que me respeito", completa.

