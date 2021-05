Funcionários de manutenção e limpeza que trabalham para Kim Kardashian reuniram-se em tribunal contra a celebridade por, alegadamente, terem salários em atraso, não terem pausas para refeições e por não lhe serem pagas as despesas. No entanto, a figura pública afirma que não é a responsável.

De acordo com os documentos legais, obtidos pelo TMZ, sete funcionários - que dizem que trabalharam para Kim na sua propriedade em Hidden Hills - estão a processar a celebridade, alegando que foram informados no momento em que foram contratados que seriam trabalhadores a tempo inteiro. No entanto, supostamente, foram tratados como trabalhadores independentes e perderam os benefícios dos empregados a tempo inteiro.

Por sua vez, um representante de Kim disse ao TMZ que a celebridade contratou uma outra pessoa para os serviços contínuos de manutenção/limpeza e não sabia os acordos feitos entre essa pessoa e os trabalhadores.

O representante insiste que Kim “não é responsável pela forma como a pessoa [empresa responsável] gere os negócios e os acordos feitos diretamente com a sua equipa”.

"A Kim nunca deixou de pagar pelos serviços e espera que o problema entre esses trabalhadores e a pessoa que os contratou possa ser resolvido amigavelmente em breve", acrescentou.

Nos documentos, os funcionários alegam que não receberam recibos de vencimento, não foram pagos em horário regular, não receberam refeições e pausas, não foram devidamente reembolsados pelas despesas, não lhes foi disponibilizado um sistema de registo de horas e, portanto, não foram pagas todas as horas de trabalho, incluindo horas extras.

Mas não fica por aqui. O processo indica ainda que um funcionário terá sido demitido depois de ter questionado sobre os seus direitos e os do filho - que diz ter apenas 16 anos, mas que terá trabalhado mais do que o número máximo de horas permitido para um menor, de acordo com as leis da Califórnia.

