Este sábado, Vanessa Martins aventurou-se na cozinha ao colocar à prova os dotes na pastelaria, mas a experiência terminou em gargalhadas com a sua tentativa (falhada) em fazer chantilly.

A digital influencer partilhou o aspeto do bolo que confecionou e brincou ainda com o facto de ter sido casada com Marco Costa, pasteleiro profissional.

"Fui casada sete anos com um pasteleiro e não aprendi nada", afirmou a empresária num vídeo que pode ver na galeria.

Recorde-se que Vanessa Martins e Marco Costa anunciaram o fim do casamento no verão passado. O ex-casal começou a namorar em 2013, trocou alianças em 2016 e dois anos depois anunciou a primeira separação, tendo voltado a reconciliar-se no final de 2018. O amor, contudo, não resistiu, mas a empresária e o pasteleiro mantêm a amizade.

