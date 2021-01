Vanessa Martins mudou-se no final de 2020 para uma nova casa, onde vive agora com o 'cãopanheiro' Sadik, e a transformação do espaço tem sido partilhada nas redes sociais.

Esta quarta-feira, regressada da viagem a São Paulo, a empresária voltou a mergulhar no universo da decoração e mostrou que recebeu a ajuda de técnicos para colocar papel de parede no quarto.

Vanessa ficou encantada com o resultado final e não deixou de partilhá-lo com os internautas. Veja na galeria.

