Judite Sousa lança no próximo dia 23 de janeiro o livro 'Pedaços de Vida', onde promete contar toda a verdade sobre a morte do filho e sobre outras polémicas em que se viu recentemente envolvida.

Esta sexta-feira, a jornalista esteve à conversa com Júlia Pinheiro e foi aí que explicou o porquê de ter escrito a obra no curto prazo de cinco meses.

"Tinha, de certa forma, de me mostrar a mim própria e ao mundo que estava no pleno uso das minhas capacidades mentais e intelectuais, que não tinha enlouquecido. Então pensei 'vou escrever um livro', porque se for capaz de, em cinco meses, escrevê-lo, isso significa que eu estou boa, que não estou intelectualmente limitada", relatou.

Sobre as críticas que lhe foram apontadas à saída da CNN Portugal, onde foi desmentida pelo diretor do canal, Nuno Santos, Judite atirou: "Fui caluniada, fui difamada, disseram que não estava boa da cabeça",