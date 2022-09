Inês Aires Pereira deixou de lado o seu habitual sentido de humor e espírito de diversão e aceitou 'abrir' o coração numa conversa intimista conduzida por Maria Cerqueira Gomes, no âmbito do programa 'Conta-me'.

A TVI revelou esta sexta-feira um vídeo promocional do formato, que irá para o ar no próximo sábado, 24 de setembro, e no qual a atriz faz revelações surpreendentes sobre a sua vida.

"Fui assediada várias vezes, fui perseguida", confessou, perante o espanto de Maria Cerqueira Gomes.

"Perseguida, estou a dizer-te, tive de fugir duas ou três vezes. Eu a pé, com carros a pararem ao pé de mim e a dizerem: 'olha, onde é que é não sei o quê; olha, anda comigo; entra aqui'", lembrou, sem conseguir esconder o semblante triste.

"Fizeram outras coisas fisicamente, gestualmente, do tipo: 'olha, desculpa' - para eu olhar -, e eles estão a fazer outras coisas. Várias vezes, Maria", afirmou ainda, deixando a apresentadora sem saber o que dizer.

O programa 'Conta-me', recorde-se, vai para o ar todos os sábados, na TVI, depois do 'Jornal da Uma'.

