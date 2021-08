Britney Spears pode celebrar. Jamie Spears, seu pai, concordou, finalmente, em deixar de ser seu tutor, pedido que há muito era feito pela cantora e que levou, inclusive, à abertura de um processo em tribunal e ao surgimento do movimento de apoio dos fãs #freebritney.

Segundo o TMZ terá sido o próprio a dizê-lo, como pode ser verificado em novos documentos judiciais. A sua intenção, a partir de agora, será começar a transição para um novo tutor legal.

"Ainda que o Sr. Spears seja alvo de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a filha por causa do seu continuado serviço como tutor seja o melhor para ela. (...) O Sr. Spears tenciona trabalhar com o tribunal e com o novo advogado da filha para o preparar para a transição para uma nova tutela", informa o advogado de Jamie.

"Apesar deste título formal, o Sr. Spears será sempre o pai da Sra. Spears, irá sempre amá-la incondicionalmente e irá sempre zelar pelos seus melhores interesses", concluiu-se.

A defesa de Jamie aproveita ainda para fazer críticas à mãe de Britney, Lynne Spears, referindo que o envolvimento desta na vida da filha foi praticamente inexistente nos últimos 13 anos.

Jamie nota ainda que foi ele, essencialmente, quem salvou Britney quando esta passou por "crises e precisava desesperadamente de ajuda". "Não só ela estava a sofrer mentalmente e emocionalmente, como também estava a ser manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. O Sr. Spears veio para salvar a sua filha", nota.

Contactado pelo TMZ, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, comentou: "Estamos felizes mas não necessariamente surpreendidos pelo Sr. Spears e o seu advogado finalmente reconhecerem que a tutela deverá ser removida. Estamos desapontados, contudo, pelos seus ataques vergonhosos e repreensíveis à Sra. Spears e outros".

Rosengart diz ainda que espera os resultados da investigação que está a ser feita à forma como Jamie geriu o património da filha, acusando-o mesmo de se ter apropriado de avultadas quantias durante este período.

