Não tinha sido anunciado que Frederico da Dinamarca participaria na caçada real que todos os anos é organizada pela rainha Margarida.

No entanto, o herdeiro do trono dinamarquês foi até às florestas de Gribskov, no nordeste da Zelândia, para promover a época de caça.

Vestido com um traje camuflado e chapéu de feltro caqui, com uma banda verde, o príncipe Frederico partilhou um dia com outros caçadores. A princípio apenas a rainha iria participar neste evento, mas acabou por ser o filho mais velho quem se aventurou na floresta, num plano em que a sua mulher, a princesa Mary, não participou.

Nas redes sociais, a casa real partilhou algumas fotografias do evento, onde o príncipes se mostrou bastante sorridente.

