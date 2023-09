Carolina Pinto decidiu ensinar aos seguidores esta quinta-feira, dia 14 de setembro, a sua receita de frango na 'air fryer', que é rápida e infalível.

A namorada de Marco Costa começou por mostrar as pernas de frango num recipiente, temperando as mesmas de seguida com sal, alho em pó e pimentão doce.

Por fim, Carolina colocou o frango na 'air fryer' e mostrou o resultado final.

Confira o vídeo partilhado na galeria.

