A relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares continua a não abrir espaço ao amor, mas a cumplicidade anda sempre de 'mão dada' com os dois ex-concorrentes do 'Big Brother 2023'.

O Fama ao Minuto sabe que Zaza e a dona do bar Devela estiveram juntos na discoteca Lust in Rio na madrugada do passado domingo, dia 25 de fevereiro. Os dois fizeram-se acompanhar ainda de Flávio Furtado.

Os três haviam estado juntos, horas antes de entrarem no espaço de diversão noturna, no 'Extra' do 'Big Brother - Desafio Final', emitido logo após o 'Dança com as Estrelas'.

O Fama ao Minuto apurou também que Francisco e Márcia não trocaram nenhuma carícia nem nenhum beijo durante o tempo em que estiveram nesta discoteca, o que parece provar que os dois não estão numa relação amorosa, tal como o vencedor do reality show confessou na sua última entrevista.

Leia Também: Francisco Monteiro faz esclarecimento sobre relação com Márcia