Francisco Monteiro saiu da casa do 'Big Brother' na madrugada do primeiro dia do ano e dos estúdios do programa seguiu direto para uma discoteca, onde celebrou a vitória e a conquista dos 100 mil euros de prémio.

Entretanto no X, antigo Twitter, surgiu o rumor de que Francisco e Joana se terão beijado nesta festa, o que motivou uma chamada de Zé Lopes em direto no 'Dois às 10', com a intenção de comprovar a veracidade dos factos.

"O que aconteceu contigo e com a Joana? Houve beijo, apalpadela...?", perguntou Zé, com Francisco a responder: "As palmadinhas eu não posso negar, porque está em vídeo, tudo o resto posso negar, não posso? Porque ninguém viu".

De seguida, Zaza acrescentou: "Estou brincar. A Joana poderá explicar mas, ainda assim, confesso que poderá ter havido um beijinho. Ainda assim, a Joana poderia explicar melhor, mais logo". Veja aqui este momento.

Vale lembrar que Joana estará à conversa com Manuel Luís Goucha no programa vespertino da TVI.

Ontem, aos jornalistas, Francisco confessou que tem trocado mensagens com Joana desde a saída de ambos do reality show.

Leia Também: "Trocámos mensagens ontem e estou à espera que ele arranje 5 minutos"