Francisco Menezes gerou uma onda de indignação nas redes sociais depois de ter feito uma polémica publicação com uma piada sobre a alegada vítima de violação no processo contra Rúben Semedo.

O humorista partilhou uma fotografia da jovem, de 17 anos, que acusa o jogador de futebol de abusos sexuais, e na legenda escreveu: "A alegada vítima de violação. Deve ter sido uma luta titânica".

O humorista respondeu ainda a comentários que condenavam a sua atitude, mantendo o tom irónico e as piadas machistas ao referir-se ao caso.

Com as críticas a crescerem de tom, Francisco Menezes usou nas últimas horas as suas redes sociais para fazer um pedido de desculpas público.

"Sou absolutamente CONTRA qualquer tipo de violência, física ou mental. Não quis em momento nenhum usar uma piada como ato de agressão. Estou totalmente do lado das vítimas de qualquer tipo de crime, e mais ainda de crimes hediondos como os sexuais", garante.

"Não quis menorizar atos tão graves, e por tê-lo feito, ainda que não fosse a minha intenção, peço as minhas mais sinceras desculpas a todas as pessoas que magoei", termina.

Horas antes, o humorista e apresentador fez uma outra publicação onde se mostrava desagradado com os comentários ofensivos e ameaças de que dizia estar a ser alvo.

"Reações a piadas minhas interessa-me uma de duas: faz rir/não faz rir. O que estiver para lá disso não me diz respeito. Claro que, como a minha liberdade de expressão me permite fazer as piadas que me divertirem, a de todos os outros dá-lhes o direito de reagirem como quiserem, incluindo insultar, etc, faz tudo parte, aceito isso a 100 por cento, reservando-me obviamente o direito de bloquear no MEU insta quem eu ache que está a exagerar. Isto é uma coisa. Assédio e ameaças é que já estão para lá disso tudo, são injustificáveis. Nada justifica ameaçar ou assediar, independentemente de tudo. Gente anónima ou digital não intimida ninguém com mais de 14 anos, mas isso sim, já está para lá dos direitos de seja quem for", pode ler-se na sua partilha.

