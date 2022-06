Francisco Macau tentou a sorte como apresentador da TVI ao concorrer ao recente casting, promovido a nível nacional, para encontrar novos rostos para o canal.

O empresário, de 33 anos, falou da experiência em conversa com Gonçalo Quinaz e Bruna Gomes na tarde desta quarta-feira, dia 1.

"Quando fui ao casting da TVI, inscrevi-me no sentido de ver o que é que ia dar. Fui lá, estava lá alguma malta e, quando estávamos à espera de ser chamados, ouvia as conversas e era tipo: 'Isto é a minha última oportunidade, já estou nisto há não sei quanto tempo, vim de não sei de onde'. Eu aceito, mas não podes encarar como a tua última oportunidade, há muito mais além disso", afirmou.

Francisco Macau referiu ainda que sentiu esse espírito dentro da casa do 'Big Brother - Desafio Final'. "Senti que houve malta que entrou aqui na casa como se isto fosse a única estrela do céu: 'É a única coisa que eu tenho, é só isto que eu quero'. Quando levas as coisas com esse pensamento, nunca dá certo", rematou.

Veja o momento aqui.

